В «Зените» опровергли информацию о переносе игры с ЦСКА на «Петровский»

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию о том, что матч с ЦСКА 29 апреля перенесут со стадиона «Крестовский» на «Петровский» из-за замены газона на новой арене.

«Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе „Крестовский“ не соответствует действительности. Коллегиальное решение всех сторон процесса будет принято после первой части сезона. По понятным причинам позиция и мнение „Зенита“ будут определяющими. К тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику, и его качество постепенно улучшается».

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