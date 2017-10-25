Оргкомитет «Россия-2018» заявил, что медиацентр у стадиона «Санкт-Петербург» будет перенесен на другое место для обеспечения возможности выкатывания поля.

«На днях в Санкт-Петербурге состоялось заседание с участием всех заинтересованных сторон по вопросам подготовки стадиона „Санкт-Петербург“ к чемпионату мира - 2018. По его итогам было принято решение о переносе медиацентра стадиона и зоны вещателей на другую площадку неподалеку от изначального места расположения этих объектов с целью обеспечения возможности выкатывания поля за пределы чаши арены. Демонтаж конструкций медиацентра начнется в ближайшее время».



Напомним, что футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал идею переноса медиацентра.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте