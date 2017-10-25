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«Ювентус» - СПАЛ: стартовые составы

сегодня, 21:04
ЮвентусЮвентус2 : 1СПАЛСПАЛИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и СПАЛа на матч чемпионата Италии.

«Ювентус»: Щесны, Барцальи, Лихтштайнер, Сандро, Ругани, Хедира, Коста, Бентанкур, Игуаин, Дибала, Бернардески.
Запас: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Пьянич, Куадрадо, Маркизио, Пинсольо, Асамоа.

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Саламон, Оиконому, Маттьелло, Скиавон, Вивиани, Риццо, Лаццари, Боррьелло, Палоски.
Запас: Кремонези, Антенуччи, Беллемо, Бонаццоли, Конате, Полуцци, Мора, Викари, Витале, Скьяттарелла, Коста, Маркеджани.

В последнем матче «Ювентус» обыграл «Удинезе».

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Все комментарии
Великий Князь ответил juchok
сегодня в 21:19
juchok:
эксперименты от Макса
С кем же если не со СПАЛом?)
Здарова!
juchok
сегодня в 21:17
эксперименты от Макса
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