«Лейпциг» - «Бавария»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Лейпцига» и «Баварии» на матч Кубка Германии.
«Лейпциг»: Гулачи, Хальштенберг, Орбан, Бернардо, Упамекано, Кампль, Забитцер, Кейта, Форсберг, Поульсен, Огюстен.
Запас: Демме, Конате, Вернер, Клостерманн, Кайзер, Лаймер, Мвого.
«Бавария»: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Роббен, Видаль, Алькантара, Толиссо, Киммих, Левандовски, Коман.
Запас: Зюле, Мартинес, Рафинья, Руди, Штарке, Вридт, Фридль.
В предыдущем матче «Бавария» обыграла «Гамбург».
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