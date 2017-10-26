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Билич: «После поражения от „Брайтона“ мы с нетерпением ждали игры с „Тоттенхэмом“»

сегодня, 05:03
ТоттенхэмТоттенхэм2 : 3Вест ХэмВест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился впечатлениями от победы над «Тоттенхэмом» в матче 4-го раунда Кубка Лиги (3:2). Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Молотобойцам» удалось отыграться со счёта 0:2.

«Конечно, я рад, когда мы побеждаем, особенно таким образом. Но сейчас не время раздувать похвалу, мы ещё ничего не сделали. Нужно продолжать побеждать.

Мы не могли дождаться начала игры с „Тоттенхэмом“ после поражения от „Брайтона“. Надеемся, что тот матч был разовым случаем.

Да, я верю в игроков и в команду. Отыграть 0:2 на „Уэмбли“ у такого большого клуба, как „Тоттенхэм“ дорогого стоит.

Мы несём ответственность за все наши предыдущие выступления. Мы сказали, что в течение недели должны вспомнить, что футболку „Вест Хэма“ нужно носить с гордостью. И сегодня мы это продемонстрировали».

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