Конте: «Мы вышли в четвертьфинал Кубка Лиги и будем сражаться за победу в нём»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:1) в 4 раунде Кубка Лиги:

«В первом тайме мы действовали хорошо и создавали моменты для взятия ворот, однако после перерыва сдали позиции. Но для матча с таким сильным соперником, как „Эвертон“, это нормально. Кроме того, у них новый тренер, что зачастую заставляет игроков выкладываться по максимуму. Именно поэтому эта игра была очень опасной для нас, и я рад, что мы успешно справились со всеми трудностями.

Сегодня Чарли Мусонда, Кенеди и Итан Ампаду провели отличный матч. Не забывайте, что Ампаду всего лишь 17 лет. Такие игроки заслуживают своего шанса, но им очень важно доверие. Я рад за них, поскольку они оправдывают мои ожидания.

Мы вышли в 5 раунд турнира и будем сражаться за победу в нём. Это будет сложно, поскольку среди участников по-прежнему остаются сильнейшие коллективы, но мы хотим, чтобы в матчах такого рода свой шанс получали молодые игроки. Безусловно, это риск, но профессиональный рост и переход на качественно иной уровень для футболиста невозможны без участия в тяжёлых матчах с сильными соперниками».

Отметим, «Челси» узнает своего соперника по 1/4 финала Кубка Лиги после жеребьёвки в четверг.

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