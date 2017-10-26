Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что матч открытия Евро-2020 может пройти в Санкт-Петербурге.



«Мы подали заявку на проведение матча открытия ЧЕ-2020 и предложили Петербург. Готовы создать все необходимые условия. Болельщики это заслужили. Стадион фантастический, его долго критиковали, но сегодня он один из лучших в мире».



Ранее сообщалось, что медиацентр у стадиона «Санкт-Петербург» будет перенесен на другое место для обеспечения возможности выкатывания поля.

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