«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» обыграли «Рубин». Ранее «Шинник» вышел в четвертьфинал.
Казань, стадион «Казань Арена»
«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:2 (0:1)
Голы: Жемалетдинов 59 – Корниленко 33, Алиев 55.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Набиуллин (Жемалетдинов 46), Сорокин, Бауэр (Лестьенн 63), Оздоев, М`Вила, Канунников, Азмун.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Зотов (Гоцук 84), Надсон, Ткачук, Кленкин, Чочиев, Ланин, Мияйлович, Алиев (Зинков 90), Корниленко.
Главный тренер: Андрей Тихонов.
Предупреждения: Корниленко 18, Лестьенн 68.
Судья: Федотов (Москва).
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И как человеку, и как игроку, и как тренеру.
И сегодня - С ПОБЕДОЙ, Тихонов-тренер!
И как человеку, и как игроку, и как тренеру.
И сегодня - С ПОБЕДОЙ, Тихонов-тренер!
Крыльев с победой)))
Крыльев с победой)))