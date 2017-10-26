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Матчи «Спартака», «Рубина» и «Ростова» установили антирекорды посещаемости в сезоне

сегодня, 00:17

Матчи 1/8 финала Кубка России прошли при низкой посещаемости. В пяти из восьми матчей были установлены антирекорды по посещаемости в этом сезоне для домашних команд. Среди них и игра московского «Спартака» с нальчикским.

Все антирекорды посещаемости в сезоне в Кубке России

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (2:0), 4 257 зрителей;

«Ростов» — «Амкар» (1:1, 9:10 - пенальти), 4 827 зрителей;

«Тосно» — «Томь» (0:0, 6:5 - пенальти), 248 зрителей;

«Рубин» — «Крылья Советов» (1:2), 3 411 зрителей;

«Спартак» — «Спартак-Нальчик» (5:2), 16 552 зрителя.

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Все комментарии
Влад Богатырёв
сегодня в 01:26
Название статьи так и приглашает малочитающих потроллить Спартак.
Вряд ли они понимают, что такое посещаемость, если считают, что когда в среду, на кубок приходят 16,5 тысяч человек - это фиаско.
orbit22rus
сегодня в 01:01
Luiza S
Сегодня 00:44
Ответ спартаковскому пользователю orbit22rus. Слушай умник, может хватит хамить. Куда тебе до Питера. Сиди со своим Спартаком и тихо дыши. ПОНЯТНО?

__________________________________________

А что я не так сказал? После выхода Тосно в ПЛ было интервью Уткина, где он говорит, что данная команда - бомж, потому что не имеет бюджета, родного стадиона и болельщиков. Его слова подтвердились.
romarez ответил Sully
сегодня в 00:44
Sully:
антинародная команда спартак воистину антинародная!
Тосно 248 зрителей.....сколько сегодня в кубковой игре зрителей было на зенит арене?
Luiza S
сегодня в 00:44
    NbKA555 ответил Egorium
    сегодня в 00:43
    Egorium:
    Спартак привыкает к ФНЛ, там посещаемость всегда такая.
    Это ли не знать человеку живущему в Питере))
    foxcon
    сегодня в 00:41
    Да чтоб у всех такой антирекорд был в 16000 человек на кубок России с Нальчиком в среду в 19-00 ...
    juchok
    сегодня в 00:41
    248 человек о_О! жесть!
    Egorium
    сегодня в 00:37
    Спартак привыкает к ФНЛ, там посещаемость всегда такая.
    orbit22rus
    сегодня в 00:36
    «Тосно» — «Томь» (0:0, 6:5 - пенальти), 248 зрителей.
    Неужели Уткин был прав про команду-бомжа?
    orbit22rus ответил Игорь Солнцев
    сегодня в 00:34
    Игорь Солнцев:
    На игры спартака даже фанаты спартака уже перестали ходить, достигнут порог маловосприятия никудышней команды.
    19:00 среды - самое удобное время, чтобы идти на футбол)
    chichin13
    сегодня в 00:33
    В Казани футбол мало кому интересен. Чемпионат мира лучше отдали бы Краснодару.
    Игорь Солнцев
    сегодня в 00:32
    На игры спартака даже фанаты спартака уже перестали ходить, достигнут порог маловосприятия никудышней команды.
    parallels
    сегодня в 00:23
    какой позор! никому неинтересна тарасовка! а ещё считают, что они - народная команда 😄
    008Maximus
    сегодня в 00:22
    Кому надо на вторые составы смотреть!
    Sully
    сегодня в 00:20
    антинародная команда спартак воистину антинародная!
    NbKA555
    сегодня в 00:19
    У нас антирекорд как у ЦСКА рекорд))))
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