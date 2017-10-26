Матчи «Спартака», «Рубина» и «Ростова» установили антирекорды посещаемости в сезоне

Матчи 1/8 финала Кубка России прошли при низкой посещаемости. В пяти из восьми матчей были установлены антирекорды по посещаемости в этом сезоне для домашних команд. Среди них и игра московского «Спартака» с нальчикским.

Все антирекорды посещаемости в сезоне в Кубке России

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (2:0), 4 257 зрителей;

«Ростов» — «Амкар» (1:1, 9:10 - пенальти), 4 827 зрителей;

«Тосно» — «Томь» (0:0, 6:5 - пенальти), 248 зрителей;

«Рубин» — «Крылья Советов» (1:2), 3 411 зрителей;

«Спартак» — «Спартак-Нальчик» (5:2), 16 552 зрителя.

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