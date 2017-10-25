«Амкар» в серии пенальти одолел «Ростов» в Кубке России

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Кубок
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Сербия. Суперлига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Кубок
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Кубок Лиги
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/8 финала
21:45 40’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
22:00 25’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм
Германия. Кубок 2017/2018, 2 раунд
21:45 Идет первый тайм, 40’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:0 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М
Италия. Серия А 2017/2018, 10 тур
21:45 Идет первый тайм, 39’ Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ
21:45 37’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне
21:45 36’ Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья 0:2 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио
21:45 Идет первый тайм, 39’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:45 38’ Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 1:2 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
Россия. Кубок 2017/2018, 1/8 финала
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:2 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 4:0 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
18:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов (9) 1:1 (10) Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 5:2 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:2 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
19:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб ТосноТосно (6) 0:0 (5) Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь
  • Главные новости
  • Все новости
20:50
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Кубке России71
20:49
Московский «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России177
20:38
Фанаты московского «Спартака» сожгли баннер спартаковцев из Нальчика120
19:32
В «Зените» опровергли информацию о переносе игры с ЦСКА на «Петровский»13
18:55
Посещаемость домашних матчей «Зенита» в РФПЛ выросла на 143 процента44
22:20
Кучук: «Не надо ни в чём обвинять команду»1
22:17
Л. Федун: «Игра сложилась чуть сложнее, чем ожидали»2
22:11
Ещенко вернётся в строй через две-три недели1
22:08
Тихонов: «Какие-то моменты у „Рубина“ не получились, где-то нам повезло»1
22:05
Бердыев: «Главная проблема „Рубина“ - реализация»4
21:49
«Томь» в серии пенальти уступила «Тосно»13
21:42
«Лестер» подписал контракт с Пюэлем до 2020 года2
21:39
Трубицин: «„Спартак“ из Нальчика показал, что и во второй лиге можно играть в футбол»6
21:36
Каррера: «Не понравился подход команды в первом тайме»4
21:33
А. Федун: «Скажите спасибо Нальчику, два мяча закатили нам»11
21:10
«Кьево» - «Милан»: стартовый состав3
21:04
«Ювентус» - СПАЛ: стартовые составы2
20:59
«Лейпциг» - «Бавария»: стартовые составы0
20:34
Гётце полностью избавился от болезни1
20:29
Варан: «Все хотят научиться у Зидана»4
19:58
Президент ПСЖ: «Мне нечего скрывать»6
19:54
Монтелла: «Уверен, что у „Кьево“ „Милан“ выиграет»4
19:49
Кокорин: «Не делаю татуировок, потому что тогда нельзя стать донором крови»28
19:42
Боксёр Огого пожаловался на расизм со стороны фаната «Норвича»12
19:36
«Ливерпуль» продлил контракт с Вудберном1

«Амкар» в серии пенальти одолел «Ростов» в Кубке России

сегодня, 21:23
РостовРостов1 : 1АмкарАмкарЗакончился после серии пенальти

В матче 1/8 финала Кубка России «Амкар» обыграл «Ростов» в серии пенальти. Ранее «Крылья Советов» одолели «Рубин».

Ростов-на-Дону, стадион «Олимп 2»

«Ростов» - «Амкар» - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 9:10 - пенальти)
Голы: Паршивлюк 40 – Идову 19.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Думбия 86), Могилевец (Макеев 54), Зуев (Шомуродов 106), Маер, Бухаров.
Главный тренер: Леонид Кучук.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Милькович, Идову (Прокофьев 91), Конде, Сиваков, Гащенков (Мельников 87), Костюков (Зайцев 67), Огуде, Баланович, Бодул.
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

Предупреждения: Маер 60, Конде 108.

Судья: Сухой (Люберцы).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ermak6848
сегодня в 22:25
Поздравляю Амкар!!!
Dominators
сегодня в 22:24
Если зимой не будет усиления , мы окажемся в жо...ФНЛ .
Dominators ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 22:23
ЮГ РОССИИ:
а да ты ещё и вип,ясно всё)
Бесполезно с ним спорить . Спроси у него куда подевалась вся недвижимость Динамо . У нищего Ростова новый красавец стадион , у Динамо шиш с маслом . Они арендуют . А может они еще и в ЧР феерят , да нет еще хуже нас . Ну вы там в Динамо держитесь ...
Redginald
сегодня в 22:13
Могли выиграть, но героически проиграли. Как уж Амкар не старался проиграть, однако наши круче!!!
Кучук, стоя на бровке, очень выразительно морщит репу!!! Больше в игре Ростова отметить нечего. Бесконечные перекатывания мяча поперек поля к какому результату должны были привести?
Shamil79
сегодня в 22:06
супер!!!! Амкар!!! супер-Гаджиев!!! супер-Автобус!!!!
Василий 50
сегодня в 22:05
"Ростов" и "Рубин" ушли - "Спартаку" и играть-то не с кем.
бундер ответил kingoffam
сегодня в 22:03
Хорошая команда, такие полезны для наших "ТОП-клубов"
SanitarForest ответил SERGEY17
сегодня в 22:01
SERGEY17:
Иными словами,как в анекдоте: Вчера играли с дровами - дрова выиграли!!!
как то так...
Serg3.12
сегодня в 22:00
В принципе, ожидаемо. Лотерея. Раньше нам везло, Амкару - нет.
Гацкан подвел. В самый ответственный момент.
Вратари круто пенальти бьют)
Лёха Шахтинский ответил cska plus
сегодня в 21:59
cska plus:
Пермякам мои поздравления!
Братан, Ты же до 10 -го гола - неистово болел за Ростов. В чем проблема?
SERGEY17 ответил SanitarForest
сегодня в 21:58
Иными словами,как в анекдоте:
Вчера играли с дровами - дрова выиграли!!!
008Maximus
сегодня в 21:58
Когда ворона ест она говорит АМ
Когда ворона поела она говорит КАР
Вот история создания названия ФК "АМКАР"
С ПОБЕДОЙ ПЕРМЯКИ СКУШАЛИ РОСТОВ ))))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 21:57
До финала в этой группе могут быть сюрпризы. Амкар с выходом в 1/4, Ростов обидно, да. Все силы на чемп.
Leha-ha50
сегодня в 21:52
Это кубок!!! Кто то должен проиграть.
Амкар с победой!!! Ростову не унывать, все наладится!
SanitarForest
сегодня в 21:49
Амкар просто мертвый... ну а игра Сельмаша... да ее просто нет...собственно как и тренера...
ЮГ РОССИИ ответил RussianHorse
сегодня в 21:48
RussianHorse:
На классе.
    Байкал-38
    сегодня в 21:45
    Болельщикам Анжи и Ростову уже пора опять привыкать барражировать между РФПЛ и ФНЛ!
    Недолго у них сказки длились, зато как себя вели то.....
    RussianHorse ответил ЭJlvIS
    сегодня в 21:45
    ЭJlvIS:
    АЖАЖАЖА на тебя ростовские "мужчинки" жалобу кинули ЖААЖАЖАЖАЖА ОЙ НЕ МОГУУУУ
    Это Абсент, у которого уже 2,5 года не может затянуться из-за золота))
    RussianHorse
    сегодня в 21:44
    На классе.
    ЮГ РОССИИ ответил ЭJlvIS
    сегодня в 21:41
    Ждешь я поведусь на твой дешёвый троллинг?)Зря иди лучше на другую ветку.
    Морозовский ответил ЭJlvIS
    сегодня в 21:41
    ЭJlvIS:
    Хоть и высмеиваю местных "говорунов" за их тре. но ты нормальный мужик. Адекватный. Желаю успехов твоей команде. Главное не зазнаваться
    А мы тут все друг за друга, даже когда наши мнения расходятся и никому в зубы не заглядываем.
    Влад Богатырёв
    сегодня в 21:37
    Хочу узнать у тех, кто смотрел - как игра-то была? Автобус на автобус или всё-таки атаки были??
    ЮГ РОССИИ ответил ЭJlvIS
    сегодня в 21:37
    ЭJlvIS:
    ооо. За базар отвечай. Или. Сделать скрин списаний? Если кидал жалобу. то у меня ПРА должны вроде как списывать. Не? Если не будет "жалобы", то что ты? А? Если нет жалобы от меня, то ты публично заявляешь. что ты фанат туалета ЖААЖАЖАЖА
    а да ты ещё и вип,ясно всё)
    Морозовский ответил Воин666
    сегодня в 21:36
    Воин666:
    Что за чушь ты несёшь? Тебе надо поспать и протрезветь.
    Вообще-то бомжи молодцы - имеют вас, как хотят.
    Absinthe6
    сегодня в 21:36
    Результаты деятельности Голубева потихоньку проявляются... Кучук - не тренер
    ЮГ РОССИИ ответил ЭJlvIS
    сегодня в 21:36
    ЭJlvIS:
    ооо. За базар отвечай. Или. Сделать скрин списаний? Если кидал жалобу. то у меня ПРА должны вроде как списывать. Не? Если не будет "жалобы", то что ты? А? Если нет жалобы от меня, то ты публично заявляешь. что ты фанат туалета ЖААЖАЖАЖА
      ЭJlvIS ответил Морозовский
      сегодня в 21:36
      Морозовский:
      "Амкар" с победой.
      Хоть и высмеиваю местных "говорунов" за их тре. но ты нормальный мужик. Адекватный. Желаю успехов твоей команде. Главное не зазнаваться
      kingoffam
      сегодня в 21:35
      Гаджиев крепко вымуштровал своих дуболомов,но то,во что играет Амкар футболом назвать язык не повернётся.
      Воин666 ответил Морозовский
      сегодня в 21:35
      Морозовский:
      Амкар лучший? И это говорит подхалим бомжей? Зенит же ваше всё!
        ЭJlvIS ответил SlavikXP
        сегодня в 21:34
        SlavikXP:
        Японский магнитофон, как так можно было? У меня трансляция прерывалась, скажите а Майер бил пеналь или нет? Я так и не увидел чтобы он бил. После не забитого им пенальти я думал они скорее вратарю дадут пробить чем его подпустят. Обидно конечно, но хотя бы проиграли не команде из ФНЛ, пусть теперь настраиваются на Спартак
        Тююю. Не забили Думбас, хваленный "капитан" и Шамуродов. Что же ты на бедняжку наговариваешь...АЖАЖАААЖ
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100