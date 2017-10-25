«Амкар» в серии пенальти одолел «Ростов» в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России «Амкар» обыграл «Ростов» в серии пенальти. Ранее «Крылья Советов» одолели «Рубин».
Ростов-на-Дону, стадион «Олимп 2»
«Ростов» - «Амкар» - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 9:10 - пенальти)
Голы: Паршивлюк 40 – Идову 19.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Думбия 86), Могилевец (Макеев 54), Зуев (Шомуродов 106), Маер, Бухаров.
Главный тренер: Леонид Кучук.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Милькович, Идову (Прокофьев 91), Конде, Сиваков, Гащенков (Мельников 87), Костюков (Зайцев 67), Огуде, Баланович, Бодул.
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
Предупреждения: Маер 60, Конде 108.
Судья: Сухой (Люберцы).
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