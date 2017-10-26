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Для детей-сирот сегодня стартовал турнир «Будущее зависит от тебя»

сегодня, 10:44

Сегодня в большом манеже «Локомотива» стартовали международные соревнования среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». В церемонии открытия приняли участие президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, президент «Локомотива» Илья Геркус,  ректор РУДН Владимир Филиппов, бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков и другие. 

Напомним, что недавно «Урал» провел благотворительную встречу в валенках на льду.

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Смитерс
сегодня в 11:43
аршавин опять яйцо на продажу покрасит?
Académica de Coimbra
сегодня в 11:04
Бедные дети. С кем вынуждены общаться...
Майкл59ru
сегодня в 11:03
Напомнило:
Ильфа и Петрова есть фрагмент, ставший классикой. — Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора…

Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
— Товарищи! — продолжал Остап.- Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из бокового кармана удостоверение и квитанционную книжку.

— Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:56
Каждому сироте хотя бы по 50 штук по всей России с каждого турнира, вот была бы поддержка, а так...
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