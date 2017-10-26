Для детей-сирот сегодня стартовал турнир «Будущее зависит от тебя»

Сегодня в большом манеже «Локомотива» стартовали международные соревнования среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». В церемонии открытия приняли участие президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, президент «Локомотива» Илья Геркус, ректор РУДН Владимир Филиппов, бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков и другие.



Напомним, что недавно «Урал» провел благотворительную встречу в валенках на льду.

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