«Томь» в серии пенальти уступила «Тосно»

В матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» в серии пенальти обыграл «Томь». В другом матче «Крылья Советов» одолели «Рубин».
Санкт-Петербург, стадион МСА «Петровский»
«Тосно» - «Томь» - 0:0 (6:5 - пенальти)
«Тосно»: Опарин, Сухарев, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Нуну Роша 85), Палиенко (Труич 69), Мирзов, Казаев, Карницкий, Марков.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
«Томь»: Мелихов, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Деобальд (Большунов 65), Померко, Макурин (Гвинейский 91), Саная (Соболев 80), Кудряшов.
Главный тренер: Валерий Петраков.
Предупреждения: Дугалич 41, Зуйков 42, Макурин 55, Саная 78.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
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