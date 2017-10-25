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Московский «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России

сегодня, 20:49
СпартакСпартак5 : 2Спартак-НальчикСпартак-НальчикМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» обыграл «Спартак» из Нальчика. Ранее в четвертьфинал вышел «Шинник», обыгравший «Олимпиец».

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» (Москва) – «Спартак» (Нальчик) – 5:2 (1:1)
Голы: Адриано 30, Мельгарехо 48, Мельгарехо 52, Жилов 81 (автогол), Кутепов 89 – Медников 19, Гугуев 58.

«Спартак» (Москва): Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия 65), Комбаров, Мельгарехо (Промес 57), Пашалич, Глушаков, Давыдов (Попов 78), Педро Роша, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Спартак» (Нальчик): Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов (Магомадов 86), Медников (Ахриев 62), Паштов, Каркаев (Машуков 66), Гугуев, Тлупов.
Главный тренер: Сергей Трубицин.

Предупреждения: Медников 17, Комбаров 57, Муслуев 68, Промес 68.

Судья: Волошин (Смоленск).

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Все комментарии
mat73
сегодня в 20:56
И сами играли, и другим давали!
oligarx vasia ответил димон 37
сегодня в 20:56
димон 37:
крылья
спс
makkie
сегодня в 20:56
Всех КБ с победой!
Главное прошли дальше, игра не шибко понравилась - много пижонили и ошибались.
Но неплохо так размялись - за три матча уже 10 голов забили :)))
Пастух ответил RussianHorse
сегодня в 20:55
RussianHorse:
На следующий год Россию в любом слаучае в ЛЕ представит клуб уровня ФНЛ))
Привет Артём.
Не....
Я думаю армейцы ещё в стыки ЛЧ попадут.
димон 37 ответил oligarx vasia
сегодня в 20:55
oligarx vasia:
С кем Спартак будет играть в 1/4 финала?
крылья
Мигалков
сегодня в 20:55
Проиграл Нальчик, а стыдно за ЦСКА.
Levadia ответил RDeanW
сегодня в 20:55
RDeanW:
2 мяча в ворота действующего чемпиона для клуба середины таблицы третьего дивизиона, да еще и на поле соперника - это уже отличный повод для нальчика уйти в запой на месяц) с победой, москва)
Да тут Каррере в запой нужно уходить от такой статистики!
oligarx vasia
сегодня в 20:54
С кем Спартак будет играть в 1/4 финала?
RDeanW ответил RussianHorse
сегодня в 20:54
RussianHorse:
На следующий год Россию в любом слаучае в ЛЕ представит клуб уровня ФНЛ))
понятное дело) кони опять админресурс подключат и в еврокубки пробьются)
DVOK68 ответил ziborock
сегодня в 20:54
ziborock:
Спартак в четвертьфинале! Непонятно только кто красно-белых в финале ждать будет, ЦСКА или Зенит?! Или обе команды сразу?!)))
Ошибаешься.
зенит в полуфинале а цска в финале.
Oleg1956
сегодня в 20:54
Конечно ничего другого и не должно было быть но игра получилась
зрелищной. Молодцы Нальчане не побоялись и показали хорошую игру.
Levadia ответил ziborock
сегодня в 20:54
ziborock:
Спартак в четвертьфинале! Непонятно только кто красно-белых в финале ждать будет, ЦСКА или Зенит?! Или обе команды сразу?!)))
Может Тосно?)
Palex ответил ziborock
сегодня в 20:54
ziborock:
Спартак в четвертьфинале! Непонятно только кто красно-белых в финале ждать будет, ЦСКА или Зенит?! Или обе команды сразу?!)))
Вы в прошлом сезоне слились,мы в этом.Не понимаю,чего тебе так весело?
игорь алексеев
сегодня в 20:53
А команды из каких низших лиг в Кубке России сегодня громят цска и зенит?!))
Шуnя771
сегодня в 20:53
Едем во Владик!
RDeanW ответил Zimka
сегодня в 20:53
Zimka:
Команды примерно равного уровня.
хорошо, что курск доказал, что гораздо выше уровнем, чем какой-то цска, и спокойно вышел в 1/8)
Пастух
сегодня в 20:53
Кто бы сомневался...
На классе.
Осталось 3-ри шага!!!
С победой Спартак!!
ziborock ответил RussianHorse
сегодня в 20:53
RussianHorse:
На следующий год Россию в любом слаучае в ЛЕ представит клуб уровня ФНЛ))
У нас уже какой год в ЛЧ клуб уровня ФНЛ!
Шуnя771
сегодня в 20:53
Всех КБ и их Товарищей с победой!
DVOK68
сегодня в 20:52
Спасибо за победу!
juchok
сегодня в 20:52
вроде 5-2, но все равно с валидолом...

с победой!
Гоша Великолепный
сегодня в 20:52
С гордо поднятой головой проиграли,за команду не стыдно!Спартак с победой!
ignorant
сегодня в 20:52
Да,да,да,это Кубок России
Да,да,да,обилие голов
Да,да,да,Нальчик повержен
Да,да,да,Спартак-Чемпион!
ziborock ответил Zimka
сегодня в 20:52
Zimka:
Команды примерно равного уровня.
Два Спартака может и ДА! Но вот кони явно послабее)))
RussianHorse
сегодня в 20:52
На следующий год Россию в любом слаучае в ЛЕ представит клуб уровня ФНЛ))
ALEX26659 ответил Zimka
сегодня в 20:51
Zimka:
Команды примерно равного уровня.
стыдно за цска,они до этого уровня не дотянули...
d_fincher
сегодня в 20:51
Банально, но: на классе.

Порадовало обилие голов и зредищность матча. Не порадовало, что у Спартака есть отмороженные фанаты, уже подставившие в ЛЧ, а теперь спалившие флаг Спартака из Нальчика. Такое поведение - убого. Вы не фанаты, а ...

С победой, лучший клуб страны, впереди еще много важного - пора опускать тут некоторых, зарвавшихся, с бело-голубых небес на землю.

пс: Тихонова с победой над Рубином.
antant1
сегодня в 20:51
Хорошая команда у Нальчика, хотелось бы видеть ее в премьер-лиге вместо одной из автобусных команд
Т34
сегодня в 20:51
Спартак с очередным взятым рубежом! С победой!
AntiherQ1488
сегодня в 20:50
Да уж, веселая игра, всех с победой)
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