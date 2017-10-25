Московский «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» обыграл «Спартак» из Нальчика. Ранее в четвертьфинал вышел «Шинник», обыгравший «Олимпиец».
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак» (Москва) – «Спартак» (Нальчик) – 5:2 (1:1)
Голы: Адриано 30, Мельгарехо 48, Мельгарехо 52, Жилов 81 (автогол), Кутепов 89 – Медников 19, Гугуев 58.
«Спартак» (Москва): Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия 65), Комбаров, Мельгарехо (Промес 57), Пашалич, Глушаков, Давыдов (Попов 78), Педро Роша, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Спартак» (Нальчик): Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов (Магомадов 86), Медников (Ахриев 62), Паштов, Каркаев (Машуков 66), Гугуев, Тлупов.
Главный тренер: Сергей Трубицин.
Предупреждения: Медников 17, Комбаров 57, Муслуев 68, Промес 68.
Судья: Волошин (Смоленск).
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