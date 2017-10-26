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Балотелли ждет вызова в сборную Италии

сегодня, 14:29

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли признался, что ждет вызова в сборную Италии. 

«Если главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура захочет вызвать меня в сборную, то я буду готов. Однако даже если он меня не захочет вызывать, я все равно продолжу болеть за национальную команду».

Ранее Джампьеро Вентура рассказал, что пока не будет торопиться с вызовом в сборную нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 15:07
Я думаю Мария Баюлотелли будет приглашен в сборную Итали
Viduka
сегодня в 14:46
Бало сейчас в хорошей форме, и в паре с разыгравшимся Иммобиле может составить результативный атакующий дуэт.
Остапчук 67
сегодня в 14:37
Ты о чем, парень?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:36
ДЛЯ ТЕБЯ ДОРОГА В СБОРНУЮ ЗАКРЫТА
ОТДЫХАЙ
FILL3286
сегодня в 14:31
Какая тебе сборная Италии?
Сиди у то в нице да и все.
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