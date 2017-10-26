Балотелли ждет вызова в сборную Италии

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли признался, что ждет вызова в сборную Италии.
«Если главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура захочет вызвать меня в сборную, то я буду готов. Однако даже если он меня не захочет вызывать, я все равно продолжу болеть за национальную команду».
Ранее Джампьеро Вентура рассказал, что пока не будет торопиться с вызовом в сборную нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.
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Сиди у то в нице да и все.
Сиди у то в нице да и все.