«Арсенал» хочет удержать Озила и Санчеса

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке признался, что попытается удержать лидеров клуба - нападающего Алексиса Санчеса и полузащитника Месута Озила.



«Мы заинтересованы в привлечении и удержании лучших игроков. Санчес и Озил таковыми являются. Мы продолжаем работать над тем, чтобы мы могли сохранить своих талантливых футболистов».



Ранее стало известно, что Стэн Кронке не планирует продавать «Арсенал».

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