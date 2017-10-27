Петржела уверен, что Кокорина прорвет в матче с «Локомотивом»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела перед матчем питерцев с «Локомотивом» не сомневается, что свое веское слово скажет нападающий «сине-бело-голубых» Александр Кокорин.

«Уверен, Кокорина „прорвет“ в матче с „Локомотивом“. Александр в хорошей форме, у него многое получается, и он радовал своими голами болельщиков именно в важных матчах. Поэтому думаю, что стоит ждать от него результативных действий и в игре с „железнодорожниками“. И вообще я не считаю, что у Кокорина или „Зенита“ наметился какой-то спад. Они постараются доказать это в игре с прямым конкурентом.

Не стоит забывать, что с „Локомотивом“ они будут играть дома, а это всегда дает команде весомое преимущество. Думаю, „сине-бело-голубые“ победят „железнодорожников“ и вернутся на первую строчку турнирной таблицы».

Ранее предматчевые расклады оценил футбольный эксперт Александр Бубнов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте