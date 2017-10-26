Бербатов: «Месси - лучший, чёрт побери!»

Известный нападающий Димитар Бербатов, ныне выступающий в Индии, считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира.

«Месси - лучший, чёрт побери! Роналду - блистательный футболист, но мне ближе Лео. Он очень хорошо видит поле, может забить, отдать, словом, игрок умеет всё. Возможно, Месси - лучший в истории»

При этом Бербатов отдал должное тяжелой работе над собой Криштиану Роналду.

«Молодые футболисты пытаются подражать лучшим, таким как Роналду. Они копируют его прическу, хотят так же одеваться, такие же авто... Я хочу сказать, что Роналду всего этого добился своими тяжелыми тренировками. Он просто хотел быть лучшим, а всё остальное пришло потом».

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