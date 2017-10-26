Дайч: «„Эвертон“? Нет, это не моя история»

Наставник «Бернли» Шон Дайч прокомментировал слухи, сватающие его в «Эвертон» на место уволенного Рональда Кумана:

«Мое мнение не изменилось. На прошлой неделе я уже говорил о разных слухах и клубах, которые якобы хотят меня видеть. Конечно, сам факт такого внимания к моей персоне льстит.

Говорить, тем не менее, не о чем. Это истории других людей — не моя. Но вы правильно сделали, что спросили об этом.

Я неоднократно оказывался частью различных спекуляций в течение двух последних лет. Просто продолжаю заниматься работой, которая у меня есть. Сплетни на меня не влияют».

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