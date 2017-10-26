Дюгарри: «Неймар думает лишь о том, как спровоцировать других»

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри считает нападающего ПСЖ Неймара провокатором, который напрасно жалуется на поведение фанатов в матче с «Марселем»:

«Неймар, должно быть, думает, что играет у себя в комнате, либо в футзал с друзьями. Он думает лишь о том, как бы спровоцировать других, ожидая своих соперников за 45 метров от чужих ворот. Это бесполезно.

Где тот Неймар из первых матчей ПСЖ, который бил по мячу с одного-двух касаний и ускорял игру? Этот воскресный матч невозможно было вытерпеть. Тяжело наслаждаться его действиями.

Он даже не смотрел на своих одноклубников. Это была худшая игра, которую я от него видел».

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