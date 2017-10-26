Шоу: «Думаю, Почеттино хочет, чтобы я играл в его команде»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, имеющий проблемы с главным тренером команды Жозе Моуриньо, теплыми словами вспомнил о наставнике «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, с которым они в свое время вместе работали в «Саутгемптоне».

«Почеттино называл меня своим сыном, настолько у нас были хорошие отношения.

В моей карьере уже было много взлетов и падений, однако под руководством Маурисио я всегда шел только вперед.

Думаю, он добился с „Саутгемптоном“ невозможного. Мы были одной из лучших команд лиги... Надеюсь, однажды я еще сыграю под его началом. Думаю, и сам Почеттино хотел бы видеть меня в своей команде».

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