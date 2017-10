Кейн пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн пропустит завтрашний матч АПЛ против «Манчестер Юнайтед» из-за небольшого повреждения подколенного сухожилия, которое он получил в предыдущем поединке с «Ливерпулем».

Изначально участие Кейна в игре с МЮ было под огромным вопросом, и сегодня рулевой «шпор» Маурисио Почеттино сообщил плохую новость для болельщиков лондонцев.

«Мы не можем рисковать Кейном. Посмотрим, сможет ли он сыграть в среду в Лиге чемпионов, но его участие в завтрашнем матче исключено».

TEAM NEWS: @HKane underwent assessment and investigation earlier this week, which confirmed a minor strain to the left hamstring. pic.twitter.com/4s0E0Jzrr6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 27 октября 2017 г.

