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Кейн пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 13:15
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ТоттенхэмТоттенхэмЗавтра в 14:30 Не начался

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн пропустит завтрашний матч АПЛ против «Манчестер Юнайтед» из-за небольшого повреждения подколенного сухожилия, которое он получил в предыдущем поединке с «Ливерпулем».

Изначально участие Кейна в игре с МЮ было под огромным вопросом, и сегодня рулевой «шпор» Маурисио Почеттино сообщил плохую новость для болельщиков лондонцев.

«Мы не можем рисковать Кейном. Посмотрим, сможет ли он сыграть в среду в Лиге чемпионов, но его участие в завтрашнем матче исключено».

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Все комментарии
ст_прапорщик
сегодня в 13:49
после позорища с молотками на Траффорде газон перепахать и, как минимум, не уступить даже без Кейна
Тео Джонс ответил Майкл59ru
сегодня в 13:45
Майкл59ru:
Кейн это переоцененный и по сути средний игрочишка,такой же как в своё время был Варди. Про таких обычно говорят "Калиф на час". В следующем сезоне появится новый мега бомбардир из какого нибудь Саутгемптона и никто даже и не вспомнит как феерил Кейн. Варди не даст соврать)
Такие как ты его уже года 3 как хейтят, но ему это только помогает, поэтому он и и не игрок сезона как Варди.
ROMA DROGBA
сегодня в 13:44
Шансы шпор резко упали
Кьянти ответил Майкл59ru
сегодня в 13:42
Майкл59ru:
Кейн это переоцененный и по сути средний игрочишка,такой же как в своё время был Варди. Про таких обычно говорят "Калиф на час". В следующем сезоне появится новый мега бомбардир из какого нибудь Саутгемптона и никто даже и не вспомнит как феерил Кейн. Варди не даст соврать)
В следующем сезоне появится новый мега бомбардир из какого нибудь Саутгемптона и никто даже и не вспомнит как феерил Кейн"

Ну вполне, вполне. Однако сейчас Кейн жжет и не создает впечатление переоцененного.
bfd
сегодня в 13:41
ну что ж, уже на 50% отскочили, счастливчики
Фридрих Гаус
сегодня в 13:41
звиздец шпорам , и Кейн бы не помог.
Кьянти
сегодня в 13:39
А вот для МЮ это шанс не проиграть второй раз подряд:):) шутка конечно, но то что без Кейна дьяволам будет поспокойней это факт
Майкл59ru
сегодня в 13:33
Кейн это переоцененный и по сути средний игрочишка,такой же как в своё время был Варди. Про таких обычно говорят "Калиф на час". В следующем сезоне появится новый мега бомбардир из какого нибудь Саутгемптона и никто даже и не вспомнит как феерил Кейн. Варди не даст соврать)
barc-fᅠᅠ
сегодня в 13:32
Кейн хорош. Барселоне нужно подсуетиться и купить его на смену стареющему Суаресу. Можно обменять на Месси, поскольку тот уже мало полезен и тянет клуб назад.
Académica de Coimbra
сегодня в 13:32
Будущему футболисту Реала здоровья, курью разгромного поражения.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:20
НУ ПУСТЬ ОТДОХНЁТ ХАРРИ КЕЙН
don_surio
сегодня в 13:19
Потеря для Тоттенхэма.Большая потеря.
cska plus
сегодня в 13:18
Ну вот, не зря поставил на МЮ, здоровья Харри.
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