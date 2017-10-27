Кейн пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн пропустит завтрашний матч АПЛ против «Манчестер Юнайтед» из-за небольшого повреждения подколенного сухожилия, которое он получил в предыдущем поединке с «Ливерпулем».
Изначально участие Кейна в игре с МЮ было под огромным вопросом, и сегодня рулевой «шпор» Маурисио Почеттино сообщил плохую новость для болельщиков лондонцев.
«Мы не можем рисковать Кейном. Посмотрим, сможет ли он сыграть в среду в Лиге чемпионов, но его участие в завтрашнем матче исключено».
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Ну вполне, вполне. Однако сейчас Кейн жжет и не создает впечатление переоцененного.
Ну вполне, вполне. Однако сейчас Кейн жжет и не создает впечатление переоцененного.