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Матч «Жирона» - «Реал» могут перенести

сегодня, 09:14
ЖиронаЖирона-:-РеалРеал29.10.2017 в 17:15 Не начался

Матч 9-го тура Примеры «Жирона» - «Реал» может быть перенесен. 

Такой прецедент может произойти в том случае, если в ближайшие дни правительство Каталонии официально объявит об отделении от Испании. Ранее в Жироне король Испании Филипп VI был объявлен персоной нон-грата.

Напомним, что после референдума 1 октября Мадрид ввел в Каталонии прямое управление, ликвидировав права автономии.

Матч «Жирона» - «Реал» намечен на 29 октября.

Накануне «сливочные» обыграли «Фуэнлабраду» в первом матче Кубка Испании.

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