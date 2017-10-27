Клубный чемпионат мира могут реформировать

Член совета ФИФА, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что клубный чемпионат мира может быть реформирован, проведение в новом формате предварительно запланировано на 2021 год.

«Совет обсудил создание Всемирной лиги, турнира на базе существующего клубного чемпионата мира. Скорее всего, клубный чемпионат мира в новом формате будет проводиться с 2021 года, причем не исключается, что турнир будет проводиться летом. Направление работы - расширение количества команд. Работа будет продолжаться, но в целом заданное направление было одобрено.

Время проведения, естественно, также будет обсуждаться. Решение будет принято с учетом интересов всех сторон, особенно футболистов».

Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года.

В прошлом году турнир выиграл «Реал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте