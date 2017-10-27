Видаль мог участвовать в драке в ночном клубе Мюнхена

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, известный своим крутым нравом, вновь попал в неприятную историю.

Инцидент произошел 17 сентября в одном из ночных клубов Мюнхена. Видаль там отдыхал со своим братом и друзьями. В три часа ночи в заведении началась потасовка, в ходе которой одного из посетителей ударили бутылкой водки по голове. Как сообщили в полиции, компания Видаля этого человека не била. Хотя в целом не сообщается, принимал ли чилиец участие в драке.

В «Баварии» комментировать данный инцидент отказались.

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