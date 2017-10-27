Сборная Испании на время ЧМ расположится на базе «Краснодара»

Сборная Испании на время чемпионата мира собирается расположиться в Краснодаре, на базе одноименного клуба.

Представители испанской делегации несколько дней были в России. Они улаживали все детали, связанные с товарищеским матчем против команды России, который пройдет в Санкт-Петербурге, а также посетили Краснодар, где осмотрели базу «быков» и остались довольны увиденным.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте