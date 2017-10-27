Президент «Лацио» Лотито рискует получить два месяца дисквалификации

Президент «Лацио» Клаудио Лотито может быть дисквалифицирован на два месяца из-за антисемитского скандала с участием фанатов. Лотито обвиняется в нарушении статьи кодекса поведения по спортивному праву и дискриминирующем поведении. Глава клуба решил отправить болельщиков «орлов» на трибуну Curva Sud, где обычно располагаются фанаты «Ромы», поскольку трибуна Curva Nord была закрыта из-за расистских кричалок болельщиков «Лацио».

Кроме того, римлянам грозит проведение матчей без зрителей.

Напомним, после игры с «Кальяри» фанаты «Лацио» оставили «волкам» послание. Среди прочих оскорбительных материалов антисемитского и гомофобного содержания была фотография Анны Франк в футболке «Ромы». Напомним, что дневник еврейской девочки Анны Франк, повествующий о гонениях со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал бестселлером

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