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Аллегри: «Жаль, что Бонуччи не сыграет против „Ювентуса“»

сегодня, 16:49
МиланМилан-:-ЮвентусЮвентусЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил сожаление, что защитник «Милана» Леонардо Бонуччи не сыграет в ближайшем матче с «бьянконери». Ранее, напомним, Бонуччи долгие годы выступал в составе туринского клуба.

«Кто-то из пары Барцальи - Ругани завтра сыграет вместе с Кьеллини. И я сожалею, что Бонуччи не сможет выйти на поле. В течение семи лет он играл важную роль в „Ювентусе“, всегда приятно встречать старых знакомых».

Бонуччи пропустит игру из-за дисквалификации.

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