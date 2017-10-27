Алонсо: «Почему бы „Челси“ снова не выдать победную серию»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо не видит причин, почему «синие» не могут повторить успех прошлого сезона, когда они выиграли чемпионат.

«Этот сезон сложнее предыдущего. Мы участвуем в четырех турнирах, а скамейка у команды не очень длинная. Однако победы, вырванные на последних минутах, должны добавить команде моральный дух.

Сезон очень долгий. Да, „Сити“ играет замечательно, но в любой момент у них может последовать спад. На каком-то этапе прошлого сезона мы выиграли 13 матчей подряд, и я не вижу причин, почему бы нам не повторить это достижение».

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