Моуриньо: «У Шоу есть будущее в МЮ, но ситуация непростая»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал теплые слова защитника команды Люка Шоу о тренере «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, с которым они в свое время вместе работали в «Саутгемптоне».

«Хотите поговорить о словах Шоу? Я был бы очень разочарован, если бы Шоу сказал иначе. Меня всегда расстраивает, когда игрок называет своего нынешнего тренера лучшим, а бывшего ругает. Таких примеров хватает.

Люк Шоу просто сказал правду. Слова Люка лишь показывают, как он относится к людям, с которыми он был счастлив.

У Шоу есть будущее в МЮ, но ситуация непростая, ведь он постоянно травмируется. Ему нужно сыграть 2, 3, 4, 5, 6 матчей подряд, набрать форму, но я не могу дать ему такую возможность. Будь он центральным полузащитником, он бы получил игровую практику, но на левом фланге обороны у нас большой выбор исполнителей. Ситуация непростая. Но он в составе, он работает, возможно, он получит свой шанс».

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