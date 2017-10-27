Кристанте: «„Аталанта“ каждый матч играет как последний, и это приносит успех»

Полузащитник «Аталанты» Бриан Кристанте прокомментировал тот факт, что его команда после трёх туров группового раунда Лиги Европы занимает первое место в квартете E:

«Мы начали нашу еврокубковую компанию, держа в голове то, что будем идти от игры к игре. Наша цель – играть каждый матч как последний, и это действительно приносит дивиденды. Мы не заглядываем далеко вперёд, поэтому каждый день для команды проходит позитивно. Мы – просто группа парней, которые любят работать друг с другом».

Напомним, в первом туре ЛЕ «Аталанта» разгромила «Эвертон» (3:0), затем сыграла вничью с «Лионом» (1:1) и взяла три очка с «Аполлоном» (3:1).

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