Роналду сообщил, как назовет свою дочь

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду решил назвать свою будущую дочь Алана Мартина. Девочка должна появиться на свет в ближайшее время.

Напомним, что на данный момент у Роналду уже есть трое детей: Криштиану-младший (2010 года рождения) и близнецы Ева и Мэттью (2017 года рождения). Все они родились от суррогатной матери.

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