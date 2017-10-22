«Метц» уволил главного тренера после «катастрофических» результатов команды

«Метц» объявил об отставке главного тренера команды Филиппа Хиншбергера. Решение руководства можно понять — французский клуб проиграл 9 из 10 матчей чемпионата, застолбив за собой последнюю строчку турнирной таблицы.
Клуб называет последние результаты команды «катастрофическими», а увольнение специалиста «закономерным итогом». Исполняющим обязанности наставника назначен тренер резервной команды «Метца» Хосе Пиньо.
Ранее с тренером расстался клуб из Серии А — «Кальяри».
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