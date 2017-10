Рэмзи забил 50-й гол за «Арсенал»

Продолжается поединок 10-го тура английского чемпионата между «Арсеналом» и «Суонси». На 58-й минуте встречи забитым мячом отметился полузащитник «канониров» Аарон Рэмзи. Этот гол стал 50-м для валлийца в футболке лондонского клуба, за который он выступает с 2008 года, во всех турнирах.

Этот матч также стал 800-м для наставника «Арсенала» Арсена Венгера в Премьер-Лиге.

50 and up for Aaron Ramsey!



The Arsenal man has reached a nice milestone after netting against Swansea City. 😎 pic.twitter.com/0rW1e0y7JB