Фернандеш: «„Локомотиву“ не стоит забывать, что впереди еще 15 игр»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0).

«Это была сложная игра. В первом тайме „Зенит“ был лучше нас: было непросто взломать их оборону. Кроме того, они активно прессинговали. Во втором тайме мы показали себя лучше, создали много моментов.

Ощущать себя на первом месте — это хорошее чувство, но нам не стоит взлетать на небеса. Впереди ещё 15 игр. Сёмин после матча, конечно же, поздравил, но сказал, что нужно думать о следующем матче, потому что этот уже закончился. Надеюсь, что у нас получится продолжать в том же духе.

Заплатят ли нам бонусы за эту победу? Не знаю. Эта победа принесла счастье всем нам, руководству, болельщикам. Это и есть бонус», — сказал Фернандеш.

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