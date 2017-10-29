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Бубнов: «„Локомотив“ тактически переиграл „Зенит“»

сегодня, 19:35
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу «Локомотива» над «Зенитом» (3:0) в 15-м туре РФПЛ.

«Что произошло? (Смеется) „Локомотив“ тактически переиграл „Зенит“. Выстояли в первом тайме и использовали контратаки во втором. Они выдавили „Зенит“ во фланги, которые питерцы не смогли полезно использовать. Вспоминается только один момент, когда Ригони попал в штангу в первом тайме. Хозяева не смогли вести игру через центр без Паредеса: ни Кузяев, ни Ерохин не справились с этими функциями. Все сваливалось во фланги, это было на руку „Локомотиву“, который снимал почти весь верх.

В этом матче проявились слабости „Зенита“ в обороне. Скоростные игроки группы атаки „Локо“ с дриблингом показали, что защитники „Зенита“ не успевают подстраховывать и проигрывают один в один. Во втором тайме „Локомотив“ переиграл „Зенит“ по всем статьям. После первого гола хозяева выглядели обреченно.

Кузяев сцепился со Смольниковым, Мевля кричит на Лунева… Это говорит о том, что там есть проблемы в раздевалке. При этом надо отметить, что в эпизоде с первым голом Лунев ошибся. Он не успел перекрыть путь Фарфану и помешал Мевле. Думаю, что гола можно было бы избежать, если бы Андрей остался в воротах».

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Все комментарии
moskwa 09
сегодня в 20:10
согласен,пкрвый гол лунева. И не понятно как нобоа сидит на лавке,а в основе играет ерохин,понимаю,что лимит ,но надо как-то решать этот вопрос
sir-5 ответил cska1948
сегодня в 20:09
cska1948:
А разве у Манчини была какая-то тактика?
У него стратегия :Купить три равноценных состава. Да у большинства наших болельщиков идея сходная : КУПИТЬ...Только когда это в клубах оппонентах не срабатывает-то это плохо,а когда у себя оправдывает-это хорошо.
112910415
сегодня в 19:53
Ерохин полностью бесполезен
Дзюба пустой, как барабан...
не тех людей готовят в чемпионы
eaguar
сегодня в 19:43
молодца Локо
Miaf
сегодня в 19:41
Там еще Мешков обиделся видимо на что то. Во втором тайме , перестал Зенит тащить.
kastites
сегодня в 19:41
Вот такой он футбол в России
MALOVAR
сегодня в 19:39
Далер Кузяев : сказал Смольникову ,что мне стыдно ,а он мне "привыкай" ,вот я и взорвался
cska1948
сегодня в 19:38
А разве у Манчини была какая-то тактика?
Дима Головашич
сегодня в 19:38
Ой, да ладно. Там в первом тайме чудом две штуки не залетело, а Зенит уже который матч к ряду бездарно играет второй тайм.
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