Бубнов: «„Локомотив“ тактически переиграл „Зенит“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу «Локомотива» над «Зенитом» (3:0) в 15-м туре РФПЛ.

«Что произошло? (Смеется) „Локомотив“ тактически переиграл „Зенит“. Выстояли в первом тайме и использовали контратаки во втором. Они выдавили „Зенит“ во фланги, которые питерцы не смогли полезно использовать. Вспоминается только один момент, когда Ригони попал в штангу в первом тайме. Хозяева не смогли вести игру через центр без Паредеса: ни Кузяев, ни Ерохин не справились с этими функциями. Все сваливалось во фланги, это было на руку „Локомотиву“, который снимал почти весь верх.

В этом матче проявились слабости „Зенита“ в обороне. Скоростные игроки группы атаки „Локо“ с дриблингом показали, что защитники „Зенита“ не успевают подстраховывать и проигрывают один в один. Во втором тайме „Локомотив“ переиграл „Зенит“ по всем статьям. После первого гола хозяева выглядели обреченно.

Кузяев сцепился со Смольниковым, Мевля кричит на Лунева… Это говорит о том, что там есть проблемы в раздевалке. При этом надо отметить, что в эпизоде с первым голом Лунев ошибся. Он не успел перекрыть путь Фарфану и помешал Мевле. Думаю, что гола можно было бы избежать, если бы Андрей остался в воротах».

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