Лунев: «Слова о Манчини были просто неудачной фразой»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев пояснил свои слова, сказанные о главном тренере команды Роберто Манчини после матча с «Локо» (0:3).

Сразу после игры Лунев на просьбу прокомментировать игру заявил: «У нас пусть тренер всё говорит».

«Видимо, у нас такие люди. Они на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора. Но это просто неудачная фраза. Я имел в виду, что Манчини придет на пресс-конференцию и расскажет, как все было, как есть и как будет дальше. Не понимаю, почему это так раздулось. Видимо, вообще нужно зашивать рот, молчать и ничего не говорить».

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