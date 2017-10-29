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Лунев: «Слова о Манчини были просто неудачной фразой»

сегодня, 19:52
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев пояснил свои слова, сказанные о главном тренере команды Роберто Манчини после матча с «Локо» (0:3). 

Сразу после игры Лунев на просьбу прокомментировать игру заявил: «У нас пусть тренер всё говорит».

«Видимо, у нас такие люди. Они на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора. Но это просто неудачная фраза. Я имел в виду, что Манчини придет на пресс-конференцию и расскажет, как все было, как есть и как будет дальше. Не понимаю, почему это так раздулось. Видимо, вообще нужно зашивать рот, молчать и ничего не говорить».

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Все комментарии
Klasse
сегодня в 20:17
    dbr123
    сегодня в 20:13
    эх Лунёв...сказал бы - виноват я один ! и был бы в шоколаде ))
    Морозовский
    сегодня в 20:11
    Не мужик !
    starche
    сегодня в 20:10
    Питеру надо менять Зенит на Тосно!
    starche
    сегодня в 20:08
    Моральный климат в Зените никудышный - это просто бросается в глаза.
    cska1948 ответил Дед Мазая
    сегодня в 20:01
    Дед Мазая:
    Надо думать, прежде чем открывать рот. А журналюги и есть люди древнейшей профессии. Нельзя им давать повод...
    Ничего, ещё пару раз обожжётся, станет поумнее, а скорее по опытней.
    sir-5
    сегодня в 20:00
    Быстро поправили...Типа :И тебя вылечат. Занимайтесь футболом и не сидите в соцсетях,это наша прерогатива.
    cska1948
    сегодня в 19:59
    Журналисты любят жаренное, многие из них только этим и живут.
    Дед Мазая
    сегодня в 19:59
    Надо думать, прежде чем открывать рот. А журналюги и есть люди древнейшей профессии. Нельзя им давать повод...
    Parovoznic
    сегодня в 19:56
    Зашивать рот не обязательно. Иногда можно просто включить башку ))
    Lionel Messi-10
    сегодня в 19:54
    Странная реакция , ты ведь публичный человек .
    Ясень пень СМИ только повод дай
    Аргeнтинeц
    сегодня в 19:54
    Что ж ты, фраер, сдал назад (с)
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