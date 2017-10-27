Карсдорп успешно прооперирован

Профессор Пьер Паоло Мариани - известный хирург, рассказал о состоянии здоровья нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика и полузащитника «Ромы» Рика Карсдорпа:

«Милик поправляется, хотя операция была ему сделана лишь месяц назад. Он восстанавливается согласно ожиданиям.

Что касается операции Карсдорпа, то никаких проблем не было. Как и ожидалось, это был разрыв „крестов“, все прошло успешно. Пока рано говорить о сроках его восстановления, позже оценим его состояние вместе с медицинским штабом „Ромы“».

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