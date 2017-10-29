Поддубский: «„СКА-Хабаровск“ провалил первый тайм»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский после поражения от «Краснодара» (1:4) в матче 15-го тура РФПЛ отметил, что его команда провалила первый тайм.

«Провалили первый тайм. Не знаю, почему было много ошибок. Во втором тайме выровняли положение, но пенальти все изменил. Как планировали играть против „Краснодара“? Знали, что соперник хорошо вскрывает фланги. 2-й, 3-й, 4-й голы были забиты с фланговых передач. Недоработали здесь».

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