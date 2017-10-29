Боярский: «Семин переиграл Манчини, но мы отомстим»

Народный артист России, один из самых известных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России, в котором питерцы уступили «Локомотиву» (0:3).

«К поражению надо отнестись философски. Семин сегодня переиграл Манчини, честь ему и хвала, но мы им отомстим. Ожидания итальянца не оправдались, а тренер „Локомотива“ оказался мудрее. „Зенит“ сильно притормозил, проявились проблемы в защите и нападении.

Благодаря длинной скамейке „Зенит“ может не волноваться за лидерство. По сравнению с „Локомотивом“ она просто фантастическая, у них еще сегодня был дисквалифицирован Тарасов. С ним все могло закончиться еще хуже для нас. Состав у „Зенита“ великолепный. Вышел Смольников, хотя аргентинцы – более проворные. Но проиграли именно иностранцы, не смогли продемонстрировать победный футбол, но мы сами на это нарвались».

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