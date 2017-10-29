Кришито: «Нет оправдания такой плохой игре, хотим извиниться»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито извинился перед болельщиками питерцев за поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Сегодня мы хотим принести извинения каждому. Нет оправдания такой плохой игре. Нам нужно работать еще усерднее. Впереди еще много матчей в Премьер-Лиге, и нам нужно изменить образ мыслей и сохранять единство в такой неудачный период для нас».

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