Гильерме: «В первом тайме „Локомотиву“ было очень сложно»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал крупную победу над «Зенитом» (3:0).

«Играть в первом тайме нам было очень сложно. Считаю, что „Зенит“ меньше нас прессинговал, когда мы были с мячом. Нам повезло провести несколько контратак. Хорошо, что, когда у нас были моменты, мы забивали. Не знаю, был ли „Локомотив“ сильнее физически, может быть. Считаю, что в первом тайме мы сделали упор на оборону, а соперник давил нас. На второй тайм мы вышли совсем по-другому, было много свободных зон.

Мы приехали с целью играть на победу. Мы все матчи играем на победу. Но играть в Петербурге всегда тяжело. Когда мы увидели, что можно спокойно играть, смогли забить. Конечно, все постоянно смотрят в таблицу, сегодня была важный матч. Здорово, что победили», — сказал Гильерме.

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