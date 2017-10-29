Шалимов: «Надеюсь, что неудачная серия „Краснодара“ позади»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над хабаровским СКА (4:1).

«За счет чего удалось выиграть? За счет того, что мы были готовы к этой игре. Плюс чуть-чуть поменяли тренировочный процесс за эту неделю. По итогам матча могу сказать, что никакого кризиса у нас не было. И голы, которые мы забили, все разблокировали. Все встало на свои места. Надеюсь, что наша неудачная серия позади. Довольны тем, как закончили первый круг. Сегодня провели хорошую игру, кроме некоторых моментов», - сказал Шалимов.

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