Шалимов: «Кто-то сидит и ждет, когда „Краснодар“ проиграет, чтобы гадости написать»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «СКА-Хабаровском» (4:1) рассказал, как относится к своим критикам.

«Я не знаю, кто это требовал (отставку), потому что опять 18 тысяч было на стадионе. В интернете были заголовки о нашем поражении. После матча с „Анжи“, например, читал. Но все говорит о чем - о том, что болельщики „Краснодара“ находятся не в этой помойке, а приходят на стадион. Мы играем для них. А кто-то, может, сидит и ждет, когда мы проиграем, чтобы гадости написать.».

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