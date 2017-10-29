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Шалимов: «Кто-то сидит и ждет, когда „Краснодар“ проиграет, чтобы гадости написать»

сегодня, 22:02
КраснодарКраснодар4 : 1СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «СКА-Хабаровском» (4:1) рассказал, как относится к своим критикам.

«Я не знаю, кто это требовал (отставку), потому что опять 18 тысяч было на стадионе. В интернете были заголовки о нашем поражении. После матча с „Анжи“, например, читал. Но все говорит о чем - о том, что болельщики „Краснодара“ находятся не в этой помойке, а приходят на стадион. Мы играем для них. А кто-то, может, сидит и ждет, когда мы проиграем, чтобы гадости написать.».

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Все комментарии
Linxform
сегодня в 23:21
Хоть Краснодар и выиграл, но все равно - Шалимова в отставку!
311
сегодня в 23:03
Шалимов больше месяца ждал, чтобы отмочить свою заготовленную речь для такого случая!)
Dominators ответил Vladimir808
сегодня в 23:00
Vladimir808:
Странно, под каким ником Шалимов бродит по Соккеру?) Иначе как он вычислил Хорза и Димона? (коней)
Я знаю одно , Артемий это не Шалимов .Тут больше похоже на моих земляков многоликих , -Абсцента и Волгодона .
Dominators
сегодня в 22:53
Да разве это тренер команды РФПЛ . Вот гадости подписать , а потом сплавить уважаемого человека перед ЧМ , тут Шалимов был мастером .Там все подписанты были такого же уровня , все эти Кирьяковы , Колывановы . Вот такими они в памяти народной и останутся ...Недофутболистами и недотренерами .
Остапчук 67
сегодня в 22:42
Шалимов, хватит болтать - собирай вещи и уходи.
Дмитрий Аександров
сегодня в 22:37
Все ждут, когда ты уйдешь.
mihaluch
сегодня в 22:35
Курица не птица - Шалимов не тренер.
DVoxNN
сегодня в 22:26
О как распетушился. Че будет петь, после того, как влетят в следующем туре?
Василий 50
сегодня в 22:26
Раньше ты гадости писал, теперь пишут тебе.
kidman4ik
сегодня в 22:19
Жаль Краснодар. Пока Шалимова не уволят, так и будут болельщики мучиться.
Vladimir808
сегодня в 22:18
Странно, под каким ником Шалимов бродит по Соккеру?)
Иначе как он вычислил Хорза и Димона? (коней)
Брулин
сегодня в 22:02
вот так, оказывается надо выиграть 1 матч у аутсайдера, который играл в середине недели на кубок, и уже нет кризиса...
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