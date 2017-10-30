Смолов вышел на второе место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов в домашнем матче 15-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (4:1) забил два гола и сделал голевую передачу. Набрав три очка по системе «гол+пас», он теперь суммарно имеет в активе 68 баллов (55+13), что позволило ему выйти на второе место в клубной истории, уступая только полузащитнику Жоаозиньо. В активе бразильца 94 балла (38+56).

Также Смолов пробил свой 10-й пенальти в официальных матчах за «Краснодар» и реализовал 9-й. По количеству мячей, забитых с 11-метровой отметки, нападающий имеет 4-й результат в клубной истории.

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