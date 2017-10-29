«Зенит» разгромно проиграл на своём поле в РФПЛ впервые с 2006 года

«Зенит» крупно уступил «Локомотиву» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России. Таким образом, питерский клуб потерпел крупное домашнее поражение в РФПЛ впервые за 11 лет.

Последний раз питерцы разгромно проигрывали на своем поле в апреле 2006 года «Спартаку» (1:4).

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