«Зенит» разгромно проиграл на своём поле в РФПЛ впервые с 2006 года

«Зенит» крупно уступил «Локомотиву» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России. Таким образом, питерский клуб потерпел крупное домашнее поражение в РФПЛ впервые за 11 лет.
Последний раз питерцы разгромно проигрывали на своем поле в апреле 2006 года «Спартаку» (1:4).
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Первый матч В.Федотова (Царствие ему Небесное) в роли ГТ Спартака. И сразу такая победа над принципиальным соперником. Даже Баженов и Пьянович забивали :)
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Первый матч В.Федотова (Царствие ему Небесное) в роли ГТ Спартака. И сразу такая победа над принципиальным соперником. Даже Баженов и Пьянович забивали :)