Моуриньо: «Ничья с „Бенфикой“ нас устроит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

«Наша цель завтра - выйти из группы. Десяти очков должно хватить для этого. Главная задача - занять первое место. Ничья - тоже приемлемый результат. Мы знаем, на что способна „Бенфика“, и понимаем, что матч будет сложным. „Бенфика“ будет играть на победу, ведь это ее последняя возможность зацепиться за путевку в плей-офф. Будет тяжело», - сказал Моуриньо.

Напомним, что две недели назад «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику» со счетом 1:0.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте