Моуриньо: «Мой жест? Некоторые люди слишком много говорят»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо объяснил свой жест (португалец приложил указательный палец к губам) после матча 10-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «Тоттенхэмом» - 1:0:

«Некоторые люди слишком много говорят, пусть немного расслабятся. Не говорите так много - слова, слова, слова. Расслабьтесь, не нервничайте так. Не слишком радуйтесь.

Нет, мой жест не был адресован скамейке запасных „Тоттенхэма“. Игроки „шпор“ вели себя суперкорректно. Между моей командой и командой Почеттино еще не было матча, где бы возникли проблемы. У нас всегда были уважительные отношения».

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