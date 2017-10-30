Наингголан: «Победа над „Челси“ позволит „Роме“ сделать огромный шаг на пути к 1/8 финала»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Победа в завтрашнем матче позволит нам сделать огромный шаг на пути к 1/8 финала. Однако мы идем к своей цели от матча к матчу. Мы можем играть лучше, ведь если всякий раз побеждать с минимальным счетом, то всегда есть риск оступиться. Но мы знаем, что находимся на верном пути. Нужно прибавить в атакующих действиях, но пока победы приносят нам большое удовольствие. Мы празднуем, а потом переключаемся на следующий матч.

„Челси“ после нашей встречи в Лондоне провел несколько удачных матчей. К этому оппоненту всегда нужно относиться с уважением. Считаю, в Англии мы выглядели прилично, добились ничьей, хотя уступали с результатом 0:2. Но, конечно, это очень серьезный соперник, и нам надо быть очень осторожными. За нас, надеюсь, будет болеть переполненный стадион, и это должно помочь нам добиться положительного результата.

У нас каждый год очень сильная команда. Наши противники тоже все время усиливаются, и это, конечно, вносит баланс. Но мне кажется, что каждый сезон мы были сильны и конкурентоспособны. В любом случае, все определяет результат, он и будет индикатором силы нынешней „Ромы“», - сказал Наингголан.

Напомним, что две недели назад «Рома» и «Челси» сыграли вничью в Лондоне.

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