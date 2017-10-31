ЦСКА уступил «Базелю» в Юношеской Лиге УЕФА

ЦСКА на выезде уступил «Базелю» в матче 4-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА.
Базель, стадион «Санкт-Якоб Парк - резервное поле»
«Базель» (до 19) - ЦСКА (до 19) 4:2 (2:0)
Голы: Окафор 32, Шмид 33, Пюлюлю 83, Стабиле 86 - Олейников 73, Жиронкин 87.
«Базель»: Пукай, Челант, Кайзер, Жунич, Еременко, Лекай, Шмид, Бислими (Стабиле 53), Окафор, Рашити (Веско 76), Пулулу (Зутер 83).
Главный тренер: Арьян Печо.
ЦСКА: Едапин, Савиных, Федоров, Волков, Кузьменко, Мацхарашвили (Багдашкин 64), Жиронкин, Тикнизян, Олейников, Юрьев, Рубенис.
Главный тренер: Андрей Аксёнов.
Предупреждение: Тикнизян 80.
Удаление: Тикнизян 89.
Судья: Лоран Коприва.
Напомним, что в предыдущем туре группового этапа ЦСКА уступил «Базелю» со счетом 2:3.
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