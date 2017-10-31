Перес устроил игрокам «Реала» взбучку в раздевалке после матча с «Жироной»

Президент «Реала» Флорентино Перес был вне себя от ярости после поражения «сливочных» от «Жироны» в матче 10-го тура Примеры, утверждают испанские СМИ.
По слухам, Перес после игры заявился в раздевалку мадридского клуба и устроил игрокам разнос.
После поражения от «Жироны» отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» увеличилось до 8 очков - столько «сливочные» ни разу не отыгрывали по ходу своих чемпионских сезонов.
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Перес, надо усилить состав, и СЕРЬЕЗНО!
Перес, надо усилить состав, и СЕРЬЕЗНО!
Зимой конкретно надо усилить состав! Иначе, не думаю, что Реал будет на что-то претендовать, учитывая частые травмы!
Зимой конкретно надо усилить состав! Иначе, не думаю, что Реал будет на что-то претендовать, учитывая частые травмы!