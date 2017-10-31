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Перес устроил игрокам «Реала» взбучку в раздевалке после матча с «Жироной»

сегодня, 01:02
ЖиронаЖирона2 : 1РеалРеалМатч завершен

Президент «Реала» Флорентино Перес был вне себя от ярости после поражения «сливочных» от «Жироны» в матче 10-го тура Примеры, утверждают испанские СМИ.

По слухам, Перес после игры заявился в раздевалку мадридского клуба и устроил игрокам разнос.

После поражения от «Жироны» отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» увеличилось до 8 очков - столько «сливочные» ни разу не отыгрывали по ходу своих чемпионских сезонов.

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Все комментарии
95-shishani-95
сегодня в 01:09
Почему Реал не продает этого пости вечно травмированного бегунка Бэйла? Почему не купили конкурента для Бензема? Почему не взяли достойную замену на Пепе?
Перес, надо усилить состав, и СЕРЬЕЗНО!
95-shishani-95
сегодня в 01:06
Зажрались победами, кубками, рекордами и деньгами!
Зимой конкретно надо усилить состав! Иначе, не думаю, что Реал будет на что-то претендовать, учитывая частые травмы!
dbr123
сегодня в 01:06
даже великий Реал новичкам проигрывает а что там говорить про Зенит...
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